كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 8 دقائق

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل قبل 5 آلاف عام

بعد اكتشاف علماء الآثار في شبه جزيرة القرم، جمجمة تعود لرجل توفي قبل أكثر من 5 آلاف عام من اليوم، كشفت الصور الشعاعية للجمجمة حقيقة مذهلة.

وأظهرت الصور الشعاعية التي التقطها العلماء الروس للجمجمة المكتشفة عن وجود ثقب غريب في رأس الشاب الذي عاش في العصر البرونزي.

وقدر العلماء عمر صاحب الجمجمة بحوالي 20 عاما، لكن الصور الشعاعية أظهرت أن الرجل قد تعرض لعمل جراحي بالرأس، لكنه كان فاشلا ما أودى بحياته.

وبحسب موقع “rg.ru” الروسي، فقد عاش المريض “سيء الحظ” لمدة قصيرة بعد إجراء العمل الجراحي الفاشل في رأسه.

وأشار الموقع، إلى أن (الطبيب) الذي نفذ العمل الجراحي، استخدم مشرطا مصنوعا من الحجر المصقول، والذي ظهرت آثاره في الصور.

Advertisements

وعلق معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو على نتائج الصور، قائلا: إن “الطبيب” القديم كان يمتلك بالتأكيد “مجموعة جراحية” من الأدوات الحجرية.

وعثر على الجمجمة على هيكل عظمي مدفون في قبر عميق، في موقع أثري يعود تاريخه للعصر السكيثي البرونزي، أي قبل حوالي 5 آلاف عام.

وقال بيان المعهد: “بالنظر إلى وضعية العظام، فقد تم وضع جثة المتوفى بعناية كبيرة على ظهرها، وتم قلبها قليلاً على جانبها الأيسر، وكانت الأرجل مثنية بقوة عند الركبتين واتجهت إلى اليسار”.

وأضاف البيان: “تم العثور على شظايا كبيرة من الصبغة الحمراء بالقرب من الرأس وعلى قبو الجمجمة”.

بالإضافة إلى ذلك، تم دفن رأسين من سهام الصوان مع الرجل، وكانت أبعاد الثقب الذي خلفه العمل الجراحي بحوالي 140 × 125 ملم.