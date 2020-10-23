- 1/2
- 2/2
جرو اخضر
صدم المزارع الإيطالي كريستيان مالوتشي، عندما أنجبت كلبته جروا غريبا، لم ير مثيلا له في وقت سابق.
وأطلق المزارع على كلبه الغريب الذي ولد في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط، اسم “فستق”، والذي أتى بلون أخضر غريب.
وولد الجرو الصغير من ضمن 5 جراء صغيرة لكلبة تعيش في مزرعة الرجل الإيطالي، لكن جميع الجراء أتت باللون الأبيض، إلا جرو واحد أتى باللون الأخضر.
وبحسب صحيفة “بي بي سي”، يعتقد أن الجرو الصغير اكتسب هذا اللون بسبب صبغية يطلق عليها اسم “بيليفيردين” والتي تتشكل أثناء وجوده في الرحم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن لون الجرو الغريب قد بدا يتلاشى بالفعل بعد مرور أيام على ولادته، ليعود إلى لونه الطبيعي.
قرر المزارع الإيطالي التخلي عن كل الجراء، باستثناء الجرو “فستق”، الذي سيساعده في رعي الأغنام في المزرعة مستقبلا.
واعتبر المزارع أن اللون الأخضر هو لون الأمل والحظ، وهو ما يمكن أن يؤثر على نهاية عام 2020 بشكل جيد، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر “فستق”… ولادة أول جرو أخضر في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.