فيديو.. راغب علامة: أتمنى للبنان زعيما مثل السيسي

الخليج 365الجمعة 2020/10/23 11:17 ص بتوقيت أبوظبي
أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن تمنياته بأن يتولى رئاسة لبنان زعيم مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يخرج البلاد مما هي فيه الآن كما حدث في مصر، حسب تعبيره.
وأضاف راغب علامة في مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، أن "الرئيس السيسي حوّل مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب إلى منارة ودولة واعدة ومنيرة".
وتابع: "إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي".
ووفقا له، فإن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان ودمرت الأخضر واليابس ليست طبقة سياسية بل هم "ملوك طوائف".
وأكد علامة أن الطبقة السياسية لا يطيق بعضها بعضاً والكل يتجاذب من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
كما أشار إلى أنه حزين وغاضب لما أصبح عليه لبنان الآن، بسبب زعامات سياسية غارقة في الفساد.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، استدعى، الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.
وبدوره، أكد الحريري أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.
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