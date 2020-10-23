الممثل التركي كينان إميرزالي أوغلو يرزق بمولودته الأولى وسط إجراءات مشددة

متابعة بتجــــــــــــرد: رُزِق الليله الماضيه الممثل التركي كنان إميرزالي أوغلو وزوجته الممثلة سنام كوبال بمولودتهما الأولى، أطلقا عليها اسم لالين.

وبحسب ما ذكرت الصحف التركية، فقد حجز الثنائي طابقاً كاملاً في المستشفى يسمح بدخول الأطباء والممرضات فقط. كما حجزا خمس غُرف أخرى منفصلة من أجل الزوّار والضيوف.

تزوّج كنان وسينام منذ أربع سنوات بعد علاقة استمرت لسنتين، ووصفت الصحف التركية حينها حفل زفافهما بالأسطوري ويشبه الأحلام، حيث احتفلا بزواجهما في جزيرة جوندا التركية، بحضور 300 مدعو من النجوم الأتراك وغيرهم من أصدقائهما، في حفل تكلف ما يزيد على مليوني ليرة تركية.