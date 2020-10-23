أنباء عن هروب المغني العراقي جلال الزين بعد شكوك حول انتحار زوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكرت وسائل إعلام عراقية أخباراً عن هروب المغني العراقي #جلال الزين، بعد شكوك حول صحة انتحار زوجنه نور كاظم البالغة من العمر 25 عاماً. كما أصدرت الجهات القضائية المختصة في بغداد مذكرة تقضي بإلقاء القبض عليه، وذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة على انتحار زوجته، وعدم توجهه إلى السلطات الأمنية رغم استدعائه.

وبحسب ما ذكر، فإنّ المصادر الأمنية أصدرت مذكرة بالقبض على المغني، عقب ثبوت ترويجه لانتحار زوجته، وتحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور.

وذكر أنّ الزين هارب حالياً ولا يعرف مكانه، وتم تعميم اسمه على المطارات لاستكمال التحقيقات معه، مع شكوك أن تكون العملية جنائية وليست انتحاراً.

من جهة أخرى، تداول رواّد مواقع التواصل مقطع فيديو لمنزل يحترق، قالوا إنّ عشيرة زوجة جلال الزين قامت بإحراق منزله بعد انتحارها بداخله، في حين ذكر البعض أنّ الفيديو قديم ولا صحة لتلك الأخبار.