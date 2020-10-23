متابعة بتجـــــــــــــرد: تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً جداً للفنانة السورية أصالة أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه بدت وهي في سن الـ14 وتبين انه تم تسجيل المقطع أثناء مشاركتها في برنامج “ستوديو 85”.
وخلال المقالبة التي أجريت معها وظهر فيها الفنان الراحل سهيل عرفة، والد الفنانة السورية أمل عرفة، قالت أصالة إنها ترغب في أن تصبح طبيبة وإنها لن تسمح لعملها في المجال الفني بأن يؤثر سلباً على دراستها.
ويشار إلى أن عرفة ساهم في اكتشاف الفنانة وهو ما أشار إليه في الحلقة التي قدمها الإعلامي اللبناني الراحل حكمة وهبي. وأشار في إطارها إلى أن علاقة صداقة تجمعه ووالدها الفنان مصطفى نصري لافتاً إلى أن أصالة تتمتع بالموهبة وتستحق الدعم.
ويذكر أن أصالة اثارت الانتباه مؤخراً بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة (ستوريز) على حسابها على “إنستغرام” صورة جمعت نجلها خالد وابن المطربة المصرية أنغام مع التلعيق: “صورة حضارية”. وإثر هذا النطلقت التساؤلات عما إذا كان هذا يشكل مقدمة للصلح بين الفنانتين.
كانت هذه تفاصيل خبر في فيديو نادر – أصالة في الـ14 وهذا ما كانت ترغب في دراسته غير الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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