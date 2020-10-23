بالفيديو – بعد مرضها فيفي عبده تفاجئ الجميع برشاقتها بجمبسوت الدونيم

متابعة بتجـــــــــــــرد: أطلقت الفنانة المصرية فيفي عبده موجة من التساؤلات بسبب أحدث إطلالة لها أظهرتها من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وبدت فيه وهي تسير مرتدية جمبسوت من الدونيم.

وإثر هذا دار بين المتابعين جدل حيث لفت بعضهم إلى انها تبدو رشيقة جداً متسائلين عما إذا خسرت الكثير من الوزن بالفعل. وفي المقابل اعتبر آخرون أن هذه الملابس لا تليق بسنها وأنها مخصصة للفتيات المراهقات.

وحقق الفيديو أكثر من 389 مشاهدة وأرفقته الفنانة بالتعليق: “يا صباح النور على البنور من مصر أم الدنيا بحبك والله”. ويذكر أن فيفي ظهرت مؤخراً في مقطع مصور فاجأ الجميع حيث بدت فيه بالحجاب ومن دون مكياج.

وكشفت أنها عانت من أنفلونزا شديدة الأمر الذي منعها من حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين. ولهذا السبب توجهت إلى الأخيرة بالاعتذاء وقالت: “بعتذر لحبيبة قلبي إلهام شاهين إني مقدرتش أروح فرح أمير”.

وأضافت: “أنا آسفة كان عندي أنفلونزا جامدة جدا فمقدرتش أروح، وأنا مقدرش اتأخر عنهم، وبقول لهم ألف مبروك وآسفة جداً”.