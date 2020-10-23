الجمهور يسترجع صورة من مراهقة سلافة معمار.. هل تغيرت كثيراً؟

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مراهقة الفنانة السورية سلافة معمار. وأثارت الصورة اهتمام الكثير من المتابعين وبدا فيها أن الفنانة تتمتع بجمال لافت وملامح أجنبية منذ الطفولة.

وانقسم هؤلاء بين من رأوا أن هذه الملامح لم تتغير كثيراً في الأربعينيات فيما اشار آخرون إلى أنها نضجت وأصبحت مختلفة إلى حد ما.

وتبين من خلال البحث أن الممثلة نشرت الصورة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” في شهر أيار (مايو) الماضي (2020) وأنها حققت من خلالها أكثر من 65 ألف إعجاب.

ويذكر أن سلافة تستعد حالياً للمشاركة في مسلسل “حارة القبة” الذي يرتقب عرضه في إطار أعمال موسم رمضان 2021. وتدور أحداثه في مرحلة الانتداب الفرنسي في العام 1945 وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وبطولة عباس النوري وسلوم حداد وسلافة معمار وشكران مرتجى ونادين تحسين بيك وعلي كريم وغادة بشور وجرجس جبارة وإمارات رزق وزهير رمضان و سحر فوزي ورنا الأبيض ورامز عطا الله ورضوان عقيل.