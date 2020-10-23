ترامب يرقص.. اجتاح تيك توك وسجّل “تريند”

متابعة بتجــــــــــــرد: انشغلت الأوساط العالمية خلال الساعات الماضية، برقصة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام فعاليته الانتخابية في مسيرة بولاية بنسلفانيا يوم 13 أكتوبر، تلك الرقصة التي لم تكتفِ باجتياح وسائل التواصل الاجتماعي، بل ألهمت مستخدمي تطبيق “تيك توك” بنسخ حركاته الراقصة على أغنية “”YMCA” وتقليدها، لتصبح “تريند” جديداً، أطلق عليه اسم: “رقصة ترامب”.

وقالت مجلة نيوزويك الأميركية، إن “تريند” الرقص الجديد مزيج من أغنية “Viva La Vida” لـ Coldplay و “Swing” لـ Savage ، والتي ألهمت في الأصل اتجاهاً يسمى رقصة “Viva La Swing”.

يذكر أن ترامب وبعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد كان قد عاد بقوة إلى الفعاليات الانتخابية بصورة شبه يومية، ورقص ترمب في ختام الفعاليات بين أنصاره الذين حضروا بالآلاف.

كما شاركت إيفانكا ترمب منشور “تيك توك” على تويتر، وسجل أكثر من مليون مشاهدة.

إلى ذلك، ذكرت المجلة أن هذا ليس أول “تريند” يسجله ترامب على تيك توك مستوحى من حركات رقص للرئيس، حيث ألهم مقطع فيديو للرئيس وهو يرقص على نفس الأغنية “YMCA” في تجمع حاشد في أوهايو في سبتمبر الماضي، المغني المؤيد لترمب ريكي ريبيل لإنشاء محاكاة ساخرة للأغنية.