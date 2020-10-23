يسرا لـ"الخليج 365": أعترف باختيار أبطال أعمالي.. وهذا ما يحزنني

تعزف النجمة المصرية "يسرا" لحنا مختلفا عن الآخرين، وتحاول دائما أن تبهر جمهورها بأداء تمثيلي فريد، فهي لا تحب الاستسهال في العمل، وتتبع منهج الدقة في الاختيار والعناية بكل التفاصيل.



قدمت يسرا عبر شاشات السينما والتلفزيون شخصيات واقعية، واستطاعت من فرط التوحد والاندماج معها أن تنتزع الإعجاب والتصفيق.

"المهاجر، طيور الظلام، العاصفة، عمارة يعقوبيان، المولد".. علامات كثيرة مضيئة في مشوار النجمة المصرية التي يرى كثير من النقاد أن موهبتها استثنائية، ونجوميتها تزداد توهجا بمرور الأيام وتعدد التجارب.

”الخليج 365” التقت الفنانة يسرا للحديث عن أبرز محطاتها الفنية، وآخر أعمالها الدرامية مسلسل"خيانة عهد"، ودورها في فيلم"صاحب المقام"، ورأيها في عودة مهرجانات السينما.





ـ الحياة دائما بها لحظات جميلة، حاول اللحاق بها.. كتبتِ هذه الجملة عبر حسابك بتطبيق أنستقرام، ما السر وراءها؟



لا يوجد سر، ولكن دائما أحرص على كتابة أشياء إيجابية، وهنا أدعو جمهوري للبحث عن لحظات جميلة، لأن ذلك يترك أثرا جميلا على النفس، ومن الرائع دائما أن نشجع الجمهور على القيام بعادات طيبة.

ـ تحرصين مؤخرا على الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا دليل على أهميتها؟

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، قد تفيد كثيرا، وربما تضر، لذا أتعامل بحرص شديد، وأتواصل مع جمهوري بشكل إيجابي، وأعترف بأنها باتت مؤثرة وتساهم في التقريب بين الجمهور والفنان،





ـ بصفتك عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة السينمائي، ما توقعاتك للدورة الجديدة؟



كل الدورات الماضية حققت نجاحا كبيرا، لعوامل كثيرة في مقدمتها الدقة في التنظيم، ومستوى الأفلام، والإقبال الجماهيري، وبالرغم من إقامة هذه الدورة في ظل إجراءات احترازية مشددة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، أشعر بتفاؤل كبير، وأتوقع نجاحا لافتا للنظر.

ومهرجان الجونة السينمائي يعد واجهة عالمية لمصر، وشعاره سينما من أجل الإنسانية يؤكد أن الهدف هو تحقيق السعادة للإنسان، وإقامة المهرجان رسالة من مصر للعالم محتواها أن بلدنا بخير، وأن الحياة يجب أن تستمر.





ـ البعض يرى أن المنصات الإلكترونية ستكون بديلا عن دور العرض السينمائي في المستقبل.. ما تعليقك؟



لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية المنصات الإلكترونية في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم، وقد زاد دورها بعد انتشار فيروس كورونا الذي أجبر شعوب العالم على البقاء في المنازل وراح يتحرك في كل مكان بحرية، لكن من المستحيل أن تقضي هذه المنصات على دور العرض، لأن دار العرض السينمائي لها مذاق وسحر خاص، والأسرة تستمتع بالذهاب لمشاهدة فيلم جديد.

ـ هل رحبت بعرض فيلمك الأخير "صاحب المقام" عبر منصة رقمية؟

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هذا القرار خاص بالمنتج، ولم أغضب منه، بالعكس كنت سعيدة لأن الفيلم تم عرضه عبر منصة شاهد، التي يتابعها الملايين، وحقق الفيلم نسبة مشاهدة رائعة، وأشاد النقاد بمحتوى العمل.





ـ بعد غياب 8 سنوات عدتِ للسينما بفيلم "صاحب المقام".. ما المغري في التجربة؟



كل شيء في التجربة كان مثيرا، فالفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته نخبة من أفضل النجوم مثل آسر ياسين، وأمينة خليل، وجسدت في أحداثه ما يشبه الروح التي تظهر وتختفي فجأة، وتحاول أن تهدي رجل أعمال لفعل الخير وتصحيح الأخطاء.

ـ تعاونتِ لأول مرة مع المخرج سامح عبدالعزيز في مسلسل "خيانة عهد" كيف كان العمل معه؟

كنت سعيدة جدا بالتجربة، لأن سامح عبدالعزيز موهوب ويستطيع استفزاز الممثل حتى يخرج أفضل ما لديه، وأتمنى تكرار العمل معه.

ـ هل تتدخل النجمة يسرا في اختيار الفنانين المشاركين لها في أي عمل من بطولتها؟

من أجل مصلحة العمل يحدث تشاور بيني وبين المخرج والجهة المنتجة، والهدف من ذلك هو تكوين فريق عمل مثالي، وقد تدخلت بالفعل في مسلسل "خيانة عهد" وكنت متحمسة لـ"جومانة مراد وخالد أنور وحلا شيحة"، واستطاع كل ممثل أن يثبت نفسه ويقوم بدوره على أكمل وجه.





ـ هل تشعرين بالرضا عن كل أعمالك الفنية؟



بكل تأكيد لا، في البدايات كنت أختار أعمالي بشكل سريع، وبمرور الوقت حدث النضج، وبدأت أبحث عن أعمال تحمل رسائل مهمة وفيها عمق شديد، الخبرة دائما تساعد على تفادي الأخطاء.

ـ كيف ترى يسرا قرار تعيين يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز في مجلس الشيوخ المصري؟

سعدت جدا بهذا القرار، وأرى أنه اعتراف من جانب الدولة المصرية بقيمة الفن، ولا أبالغ إذا قلت إنه انتصار للقوة الناعمة.

متى يتملك الحزن من قلب يسرا؟

عندما أفقد إنسانا عزيزا يتملكني الحزن وخلال السنوات الأخيرة فارق عالمنا نجوم كبار مثل نور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، وعزت أبوعوف، ومحمود ياسين، وتألمت جدا لرحيلهم، لكن دائما أدعو لهم بالرحمة وأتذكرهم بالخير.

وما مصدر سعادتك؟

وجودي وسط عائلتي وحب جمهوري.