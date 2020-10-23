شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تصور المشاهد الخارجية من "لؤلؤ" بين كافيهات وشوارع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتقل الفنانة مى عمر وأبطال مسلسلها الجديد "لؤلؤ" إلى عدد من الكافيهات والشوارع خلال اليومين المقبلين لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، الذى يتواصل تصويره بشكل يومى مكثف للانتهاء من أكبر كم فى حلقاته قبل انطلاق عرضه بعد أسابيع قليلة فى التوقيت الذى تحدده شركة سينرجى المنتجة للعمل.

وصورت مى عمر عددا من المشاهد داخل مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس والتى جمعتها بالفنان أحمد زاهر، الفنانة نجلاء بدر، لتكون قد انتهت من 3 أسابيع تصوير فى العمل حتى الآن.



مى عمر واحمد زاهر

مسلسل "لؤلو" تخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية ويتألف من 40 حلقة ومن تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.