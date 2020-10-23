شكرا لقرائتكم خبر عن Tenet لـ كريستوفر نولان يتصدر شباك التذاكر فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم Tenet لكريستوفر نولان شباك التذاكر في المملكة المتحدة لعطلة نهاية الأسبوع الثامنة على التوالي، حيث جمع 187.275 جنيه إسترليني أي (242.900 دولار أمريكي)، وفقًا للأرقام النهائية من Comscore، وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم الذي أنتجتهWarner Bros حتي الان 16.877.908 جنيهًا إسترلينيًا أي (21.892.508 دولارًا أمريكيًا).

وجاء الفيلم الموسيقي "Michael Ball & Alfie Boe - Back Together" في المركز الثاني حيث حقق 175.778 جنيه إسترليني أي (228.028 دولار أمريكي).

جدير بالذكر انه تم إغلاق معظم دور السينما في أيرلندا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ، في حين أن سلسلة سينما Cineworld / Picturehouse بأكملها لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب عدم وجود أفلام ضخمة، في حين تعمل العديد من دور العرض مثل Vue و Odeon في عطلات نهاية الأسبوع فقط. واعتبارًا من 23 أكتوبر، سيتم إغلاق دور عرض Wales لمدة 17 يومًا.

والفيلم من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.