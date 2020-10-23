محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأ الفنان كريم فهمي، لاعب الأهلي السابق حسام غالي، بمناسبة عيد ميلاده، الموافق 22 أكتوبر. وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "كريم"، صورة تجمعه بـ"غالي"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا حسام، وعقبال ما اشوفك رئيس النادي الأهلي، بس بعد شوية علشان بيبو". جدير بالذكر أن كريم فهمي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، تأليف عمرو محمود ياسين.

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كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي: عقبال ما أشوفك رئيس الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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