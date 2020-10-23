محمد يسري: شرف لأي ممثل يشتغل مع العظيم يحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان الشاب محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، في مسلسله الرمضاني الجديد "نجيب زاهي زركش".

ونشر يسري صورة تجمعه بالفخراني، من كواليس تصوير المسلسل، معلقا "شرف كبير لأي ممثل إنه يشتغل مع العظيم دكتور يحيى الفخراني".

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مسلسل "نجيب زاهي زركش" رمضان ٢٠٢١

إنتاج شركة سينرجي، تأليف الأستاذ عبدالرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.