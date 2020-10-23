بصورة وتعليق.. حسن شاكوش ينفي شائعة إلقاء القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول عدد من المواقع الإخبارية، صباح اليوم الجمعة، أن مغنيي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، ألقي القبض عليهما أثناء غنائهما دون تصاريح، وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزاء المتعلقة بشأن جائحة كورونا بمنطقة المنصورية.

ومن جانبه، نشر حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، صورة له علق بها على الخبر، قائلاً: "أنا الحمدلله بخير ومفيش أي حاجة صح من الخبر اللي نزل.. خبر كذب".​