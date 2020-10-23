محمد اسماعيل - القاهرة - تداول عدد من المواقع الإخبارية، صباح اليوم الجمعة، أن مغنيي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، ألقي القبض عليهما أثناء غنائهما دون تصاريح، وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزاء المتعلقة بشأن جائحة كورونا بمنطقة المنصورية.
ومن جانبه، نشر حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، صورة له علق بها على الخبر، قائلاً: "أنا الحمدلله بخير ومفيش أي حاجة صح من الخبر اللي نزل.. خبر كذب".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة وتعليق.. حسن شاكوش ينفي شائعة إلقاء القبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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