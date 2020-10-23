بول ماكارتني يصدر أسطوانة جديدة منفرداً تضمّ أغنيات سجّلها خلال الحجر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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لندن: أعلن نجم فرقة "بيتلز" البريطانية سابقاً بول ماكارتني أنه سيُصدر في ديسمبر المقبل أسطوانة جديدة منفرداً "بعنوان ماكارتني 3" تضم أغنيات جديدة وأخرى قديمة أعاد العمل عليها خلال فترة الحجر التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وهذه الأسطوانة التي من المقرر أن تطرح في الأسواق في 11 ديسمبر هي في الواقع الجزء الثالث من ثلاثية كانت باكورتها أسطوانته الأولى منفرداً التي صدرت قبل 50 عاماً وحملت عنوان "ماكارتني".

أما "ماكارتني 2" فصدرت بعد عشر سنوات، اي عام 1980. وأوضح النجم في بيان أنه لم يكن يعتزم في الاساس إصدار أسطوانة عام 2020، لكنه اشار إلى أن فترة الحجر أتاحت له الفرصة لإعادة العمل على أغنيات قديمة لم تطرح في السوق من قبل، وكتابة أغنيات جديدة.

وقال "على مرّ السنوات، عملت على بعض الأمور، ولكن كنت أفتقر إلى الوقت أحياناً فأتركها غير مكتملة". وأضاف أن فترة الحجر التي أمضاها في مزرعته "مع العائلة" مكّنته من العمل "كل يوم" في الاستديو الخاص به.

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وتابع المغني البالغ 78 عاماً "في البداية، عملت على موسيقى فيلم اصبحت أولى مقطوعات الأسطوانة، وما أن انهيتها، رحت أتساءل عما سأفعل بعذ ذلك".

وتتيح "ماكارتني 3" للمستمع اكتشاف مجموعة من الأغنيات غير المعروفة يتولى فيها ماكارتني في وقت واحد الغناء والعزف على البيانو والغيتار والطبول والجهير.

وهذه الأسطوانة هي الثامنة عشرة لماكارتني منفرداً بعد "إيجبت ستيشن" التي وضعته في العام 2018 في رأس ترتيب "بيلبورد" للأسطوانات الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ 36 عاماً.