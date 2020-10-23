شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يُرجع الفضل في نجاحه الأخير لشخصين.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع الفنان أحمد زاهر النجاح الذى حققه فى مسلسله الأخير "البرنس" إلى شخصين بعد توفيق الله، وهما الأول المخرج محمد سامي والذي تربطه به علاقة وكيميا قوية، مؤكدًا أنه مخرج ومؤلف عبقري والثانى زوجته هدى زاهر الذى استطاع معها تكوين أسرة سعيدة فى المنزل على مدار 18 سنة وتحقيق نجاحات متعددة في العمل من خلال دعمها المتواصل لها.

وقال زاهر فى تصريحات صحفية إنه استعد جيدًا لشخصية "فتحي" بمسلسل البرنس" وعمل على التحضير لها بشكل متقن بالإضافة الى توجيهات محمد سامي، ما أدى الى ظهورها بهذا الشكل سواء من خلال الأداء الشرير أو اللزمات مثل "وعرش ربنا" التي أصبحت تريند على السوشيال ميديا وقت عرض المسلسل.



احمد زاهر ومى عمر

وأشار أحمد زاهر إلى أنه يعمل حالياً على تصوير دوره فى مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والمخرج الشاب محمد عبد السلام ويتكون من 40 حلقة وسيتم اذاعته بمجرد الانتهاء من تصويره، لافتاً أنه يجسد فى أحداث العمل متكتمًا عن تفاصيل دوره في المسلسل إلا أنه كشف عن اسم الشخصية التى يقدمها وهى "طارق نصار" الذى يعمل رجل أعمال

Advertisements

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لأحمد زاهر فى دور العرض السينمائية فيلم "زنزانة 7" الذى تخطت ايراداته 6 مليون جنيه، وهو تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، ويشارك فى بطولته نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏