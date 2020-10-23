شكرا لقرائتكم خبر عن بول ماركتنى يطلق ألبومه الجديد في ديسمبر المقبل.. والاعتزال "مش فى حساباته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم العالمى بول ماركتنى لإطلاق ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "McCartney III"، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "الجاردان.

وأشار النجم الشهير إلى أنه قرر أن يطلق الألبوم يوم 11 ديسمبر المقبل وهو يثق تمامًا أنه سينل إعجاب عشاق الموسيقى والغناء، بينما كشف بول ماكرتنى إن الكثيرين يسألونه غالبًا متى سيتقاعد ويعتزل الموسيقى والغناء لكنه فى الحقيقة يرفض الفكرة تمامًا.

يذكر أن بول ماكرتنى أكدت مؤخرًا أنه يحتفظ بكل متعلقاته الخاصة بالموسيقى حتى التى قام بشرائها فى مرحلة شبابه، حيث كشف بول البالغ من العمر 78 عامًا أنه لا يزال يستخدم مكبر الصوت الذى اشتراه عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، أى منذ نحو 64 عامًا.

وقد أشار نجم فريق Beatles البيتلز الشهير أن الجهاز استخدمه أيضًا الفريق فى عدد هائل من أعماله وجولاته، بينما أشار موقع "ان أى" إلى أن مكبر الصوت Elpico كان جزءا من فولكلور البيتلز فى حد ذاته، وشوهد على خشبة المسرح مع الفرقة طوال مسيرتهم المهنية الرائدة ، وأشار الموقع إلى أن تم تصميمه فى البداية لتضخيم جراموفون واحد وميكروفينين، بينما استطاع مكارتنى أن يستخدمه كمكبر صوت للجيتار.