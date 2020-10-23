محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف الفنان حمادة هلال عن استعداده لطرح أغنية جديدة، تحمل عنوان "الشرع محللي أربعة"، ونشر مقطع منها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتب في تعليقه على مقطع الفيديو "الشرع محللي أربعة، أغنية جديدة قريبًا"، لتعلق عليه الفنانة أيتن عامر، قائلة "ده انت البنات هيعلموا منك بطاطس محمرة".
"الشرع محللي أربعة" كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، توزيع مونتي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يستعد لطرح "الشرع محللي أربعة".. وأيتن عامر: "البنات هيعملوا منك بطاطس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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