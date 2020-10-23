فيديو| أحمد أمين عن "ما وراء الطبيعة": "الموضوع مرعب إحنا هنعيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان أحمد أمين، على اقتراب عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تزامنًا مع طرح شركة "نتفليكس"، البرومو الرسمي للمسلسل المقرر عرضه في 5 نوفمبر المقبل، قائلًا: "كنت بتمنى في يوم من الأيام إني أشوف السلسلة دي على الشاشة".

وأضاف "أمين"، في لقاء مع برنامج "تفاعلكم"، المعروض عبر قناة "العربية"، إنه من قراء الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، وإنه من معجبيه قائلًا: "كنت قارئ للسلسلة وواحد من محبيها ومحبي أعمال دكتور أحمد خالد توفيق، وكنت أتمنى في يوم من الأيام إني اشوفها على الشاشة مكنتش اتخيل إني هبقى جزء من أن الحلم ده يتحقق مكنتش أتخيل أني أشوفه بالشكل ده وأشوفه من جوا".

وعن تغيير جلده وتقديم عمل درامي بخلاف الأعمال الكوميدية التي اعتاد على تقديمها مؤخرًا، قال "أمين"، إن سبب تقديمه للمسلسل هو المخرج عمرو سلامة: "كان اختيار عمرو سلامة وترشيح منه بسبب إيمانه بيا وبحاجة مش عارفها وربنا يستر لما المسلسل ينزل الناس متضحكش برضه".

أما عن رد فعله عندما عُرض عليه بطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قال "أمين": "اتفاجئت لدرجة إني قلت لعمرو ما فيه ممثلين كويسين ليه هتعمل كدا، لكن الحقيقة كانت الميزة في الموضوع إن كان عندنا فترة كويسة من التجهيز والبروفات اشتغلنا فيها أنا وعمرو وكل فريق العمل وده إدانا فرصة اننا نفهم النص أكتر ونتحول من حبنا للرواية لحب الورق بشكل الشخصيات اللي اترسم في المسلسل مش بس الرواية لا شكل الشخصيات اللي اترسمت".

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وتطرق "أمين"، في الحديث عن تعاونه مع "نتفليكس"، مؤكدًا إنها مسؤولية كبيرة: "كون إن ده أول مسلسل مصري على نتفليكس دي مسؤولية في الحقيقة، وأنا عندي أمل كبير إن العمل ينجح عشان دي الفرصة الحقيقية للميديا وصناعة المسلسلات والدراما في مصر".

أما بالنسبة لتوقعاته تجاه ردود أفعال الجمهور بعد عرض أولى الحلقات ومقارنتها بالسلسلة الشهيرة، أكد أحمد أمين إنه متخوفًا بالطبع: "الموضوع مرعب جدا احنا هنعيط"، مضيفًا: "في أكتر من عامل سببه حالة الرعب ومخلي المسؤولية كبيرة، فكرة وجود قاعدة كبيرة من القراء ومحبي السلسلة ومحبي دكتور أحمد خالد توفيق، فكرة أنه أول مسلسل مصري، فكرة الرعب اللي مقتقدمش كتير في الوطن العربي بشكل جيد أو منافس، فكرة أن أول مسلسل صناعة مصرية 100 في المية، هي طبعا شوية حاجات بتحمل الموضوع حالة من الشحن والمسؤولية وأتمنى أن الجهد اللي بُذل يوصل للجمهور ونسمع رد فعل إيجابي".

مسلسل "ما وراء الطبيعة"، مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ستقدم رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل من خلال ٦ حلقات مليئة بالإثارة والغموض، إذ تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة". ستكون كل حلقة بمثابة فيلماً مستقلاً بذاته ومع ذلك فإن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

سيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.