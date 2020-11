شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة ضحك ومرح فى كواليس تصوير LONELY تجمع بيبر وبلانكو وهايلي وجاكوب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن كواليس تصوير أغنيته السينجل الأخيرة "LONELY" وذلك بنشر بيبر مقطع فيديو قصير على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وقد ظهر بعض اللحظات الممتعة بالكواليس بينى بلانكو قبل بدء التصوير كذلك ظهرت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين زوجة جاستين بيبر التى تتواجد دائمًا من أجل دعم زوجها جاستين بيبر.

كما ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر 26 عاما هو يلعب "بينج بونج" قبل بدأ تصوير كليب LONELY، أما النجم جاكوب تريمبلاى البالغ من العمر 14 عامًا فظهر وهو يستعد للتصوير بعدد من اللقطات الموجودة بالفيديو حيث كان يتدرب على خطوات راقصة.

وما لفت الأنظار أن بيبر وبلانكو ظهرا وهما مرتديان دعائم طويلة لتظهر يديهما بشكل عملاق وهو ما ظهر فقط بالكواليس وهو ما أضفى خفة ظل واضحة على الأجواء.

كلمات اغنية LONLEY :

[Verse 1: Justin Bieber]

Everybody knows my name now

But somethin' 'bout it still feels strange

Like lookin' in a mirror, tryna steady yourself

And seein' somebody else

And everything is not the same now

It feels like all our lives have changed

Maybe when I'm older, it'll all calm down

But it's killin' me now

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

What if you had it all

But nobody to call?

Maybe then you'd know me

'Cause I've had everything

But no one's listening

And that's just lonely

[Chorus: Justin Bieber]

I'm so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely

[Verse 2: Justin Bieber]

Everybody knows my past now

Like my house was always made of glass

And maybe that's the price you pay

For the money and fame at an early age

And everybody saw me sick

And it felt like no one gave a shit

They criticized the things I did as an idiot kid

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

What if you had it all

But nobody to call?

Maybe then you'd know me

'Cause I've had everything

But no one's listening

And that's just fuckin' lonely

[Chorus: Justin Bieber]

I'm so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely

I'm so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely



من الكواليس (1)



من الكواليس (2)



من الكواليس (3)



من الكواليس (4)



من الكواليس (5)