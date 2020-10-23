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شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة ضحك ومرح فى كواليس تصوير LONELY تجمع بيبر وبلانكو وهايلي وجاكوب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن كواليس تصوير أغنيته السينجل الأخيرة "LONELY" وذلك بنشر بيبر مقطع فيديو قصير على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وقد ظهر بعض اللحظات الممتعة بالكواليس بينى بلانكو قبل بدء التصوير كذلك ظهرت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين زوجة جاستين بيبر التى تتواجد دائمًا من أجل دعم زوجها جاستين بيبر.
كما ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر 26 عاما هو يلعب "بينج بونج" قبل بدأ تصوير كليب LONELY، أما النجم جاكوب تريمبلاى البالغ من العمر 14 عامًا فظهر وهو يستعد للتصوير بعدد من اللقطات الموجودة بالفيديو حيث كان يتدرب على خطوات راقصة.
وما لفت الأنظار أن بيبر وبلانكو ظهرا وهما مرتديان دعائم طويلة لتظهر يديهما بشكل عملاق وهو ما ظهر فقط بالكواليس وهو ما أضفى خفة ظل واضحة على الأجواء.
كلمات اغنية LONLEY :
[Verse 1: Justin Bieber]
Everybody knows my name now
But somethin' 'bout it still feels strange
Like lookin' in a mirror, tryna steady yourself
And seein' somebody else
And everything is not the same now
It feels like all our lives have changed
Maybe when I'm older, it'll all calm down
But it's killin' me now
[Pre-Chorus: Justin Bieber]
What if you had it all
But nobody to call?
Maybe then you'd know me
'Cause I've had everything
But no one's listening
And that's just lonely
[Chorus: Justin Bieber]
I'm so lo-o-o-onely
Lo-o-o-onely
[Verse 2: Justin Bieber]
Everybody knows my past now
Like my house was always made of glass
And maybe that's the price you pay
For the money and fame at an early age
And everybody saw me sick
And it felt like no one gave a shit
They criticized the things I did as an idiot kid
[Pre-Chorus: Justin Bieber]
What if you had it all
But nobody to call?
Maybe then you'd know me
'Cause I've had everything
But no one's listening
And that's just fuckin' lonely
[Chorus: Justin Bieber]
I'm so lo-o-o-onely
Lo-o-o-onely
I'm so lo-o-o-onely
Lo-o-o-onely
من الكواليس (1)
من الكواليس (2)
من الكواليس (3)
من الكواليس (4)
من الكواليس (5)
من الكواليس (6)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.