شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان علاء تشارك في حكايتين من "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة جيلان علاء، تصوير مشاهدها فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تشارك جيلان فى حكايتين من حكايات العمل الـ9، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية صة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.



هنا الزاهد وجيلان علاء

Advertisements

المسلسل يكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية التى تنتج العمل بشراكه مع المنتج كريم أبو ذكرى.

وفى سياق متصل تواصل جيلان علاء تصوير مشاهدها فى الموسم الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" بعد الانتهاء من الثانى ومقرر عرضه الشهر المقبل، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.