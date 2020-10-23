بيد مصابة.. أحدث ظهور لمنة فضالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور لها من أحدث ظهور.
وظهرت "منة"، في الصور بإطلالة مشرقة، وأبرزت الصور تعرضها لإصابة في كف يدها.
من ناحية أخرى، تواصل منة فضالي تصوير دورها في مسلسل "هي"، مع المخرج محمد النقلي، وعدد كبير من نجوم الفن.
كما يُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر.
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