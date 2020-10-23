شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: الطبقة السياسية لم ينتخبها الشعب اللبنانى بل فُرضت بخطط شيطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان راغب علامة، إن الطبقة السياسية التى تتصارع على حكم لبنان لا تمثل الشعب اللبنانى بل تمثل أتباعهم فقط، ومؤكدا أن الطبقة السياسية لم ينتخبها أحد ولكنها فرضت علينا عبر خطط شيطانية".

وأضاف "علامة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن النظام الانتخابى فى لبنان غير جيد، وهو ما جعل الشعب اللبنانى يعانى من أزمات عدة خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أنه لا ينتمى إلى حزب سياسى أو طائفة وكل ما يعنيه هو الشعب اللبنانى فقط.

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وفى سياق أخر قال "علامة"، إنه يتمنى أن تعود الحفلات الغنائية من جديد عقب انتهاء جائحة كورونا لإسعاد الناس وإدخال البهجة عليهم بالفن، وتابع:"الفن أحد أدوات المقاومة للظلم..وانا اعتقد أن كورونا مؤامرة".