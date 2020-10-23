شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ينفى وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. ويؤكد: بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من شائعات مؤخرًا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث أكد خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن أبو زهرة بصحة جيدة تمامًا ولا صحة لكل الشائعات التي ترددت مؤخرًا، نافيًا بذلك كل ما تردد على السوشيال ميديا من جانب البعض ممن تحدثوا بشأن وفاته.



شائعات حول وفاة عبد الرحمن ابو زهرة

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، قال فى وقت سابق إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فنانو مصر، ولكن سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل.

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كان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى قد حذر من رسائل من مجهول ترسل لبعض الفنانين على هواتفهم الشخصية عبر تطبيق "واتس آب"، لاختراق هواتفهم، حيث أكد زكى أن عددا من الفنانين تلقوا هذه الرسائل.

وأضاف زكى، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه تلقى هذه الرسائل عبر واتس آب، وكذلك الفنانين أحمد بدير، وحمدى المرغنى، حيث أشارإلى أن هذه الرسائل عبر عن "لينك"، ويدعى مرسلها، أنه من إدارة "واتس آب"، وأن هذه اللينك لتأكيد الحساب وأن عليه الضغط لتأكيد الحساب، محذرا الفنانين من تلقى هذه الرسائل لأنها محاولة "هاكرز" لاختراق الهواتف.

يذكر أن الدكتور أشرف زكى شارك في احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون، حيث تأتي الاحتفالية ضمن مشروعات تخرج 2020 من المعهد العالى للسينما، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ المخرج محمد عبدالعزيز، والذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مع كبار النجوم مثل عادل إمام وغيره.