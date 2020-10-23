ليدي جاجا تحث جمهورها على التطوع فى مساعدة الناخبين خلال الانتخابات الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وكتبت ليدي جاجا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نحتاج إلى آلاف المتطوعين للمساعدة في حماية هذه الانتخابات، يمكن أن تجد أفضل طريقة للمشاركة من خلال مساعدة الناخبين أو تتبع المعلومات المضللة عبر الإنترنت. سجل اليوم!".
ليدي جاجا عبر تويتر
وحثت المطربة ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في الانتخابات من خلال نشرها أغنية عبر حسابها الرسمي على انستجرام أشارت فيها إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وكانت وجهت النجمة العالمية ليدى جاجا رسالة إلى جمهورها من خلال لوحة إعلانات ضخمة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، كتبت فيها: "أنا هنا لخدمة العالم وإلهام أكبر عدد ممكن من الناس"، وقد تداول هذه الرسالة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة ليدي جاجا: "جميعنا نستحق السعادة، جميعنا مهمون ولنا قيمة في هذه الحياة، أحيانًا كل ما يلزم هو الصبر والثبات لنتعرف على قوتنا الحقيقية ونكتشف ذاتنا، وهذه رسالتي من كروماتيكا".
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