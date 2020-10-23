شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يسترجع مرحلة الطفولة بصورة من دولاب الذكريات: كام حلمي أكون بطل مصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، مرحلة الطفولة بصورة من دولاب الذكريات، حيث كشف عن حبه لارتداء ملابس والده الرياضية خلال عمر 11 عامًا، لأنه كان يرغب في أن يصبح بطلا للمصارعة.



ذا روك عبر انستجرام

ونشر ذا روك، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورًا له بملابس والده الرياضية ، وعلق قائلاً: "في عام 1983 ، عندما كان عمري 11 عامًا اعتدت أن أرتدي سروال أبي للمصارعة والأحذية والجاكيت وأحزمة البطولات، أحلم بأن أصبح يومًا ما بطلًا للمصارعة المحترفة".



ذا روك فى مرحلة الطفولة

من جانب أخر، حرص النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي صاحبة الأصول الإيرانية التي انضمت مؤخراً لطاقم فيلمه الذي يأتي بعنوان Black Adam والذي يجسد فيه ذا روك، دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين.

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ونشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

وسيقدم جيسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى الممتد، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو القائد النارى لـ JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

وكان قد طرح النجم العالمى داوين جونسون، بوستر جديد لفيلمه القادم بعنوان Black Adam، والمقرر طرحه خلال الفترة القدامة بدور العرض السينمائى، والذى يجسد فيه شخصية بطل خارق فى عالم DC الشهير بالأبطال الخارقين.