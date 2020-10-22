رنا صلاح الدين - لا يزال الممثل التركي أنجين التان بطل مسلسل "قيامة ارطغرل" يحصد إعجاب جمهور الكبيرة وخاصة كلما شارك صورًا على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إبان تحقيقه شهرة عالمية بتمثيله الرائع في "قيامة ارطغرل".
يتابع الممثل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بعد أن أثار المسلسل التلفزيوني التركي ضجة كبيرة على مستوى العالم. فهناك الملايين الذين لا يفوتون اي صغيرة أو كبيرة يشاركها التان سواء مقاطع فيديو وصورن اعتاد الممثل أن يبثها على انستجرام من حين لآخر.
الخميس، شارك إنجين معجبيه بصور جديدة تمامًأن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بدا فيها وسيمًا بينما كان يرتدي سترة بقلنسوة. فيما تلقى جمهوره الصور بمزيد من الإعجاب والسعادة من نجمهم المفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة أرطغرل إنجين ألتان متألق في صور جديدة على أنستجرام.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.