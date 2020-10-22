توم هولاند يثير إعجاب جمهوره بـ"أول أطلالاته" من فيلم"Uncharted"

رنا صلاح الدين - أثار النجم البريطاني توم هولاند، الخميس، إعجاب متابعيه بعد مشاركته منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في أول صورة له مرتديًا زي ناثان دريك في فيلم Uncharted القادم.

عند الانتقال إلى تويتر، كتب الممثل تعليقًا مضحكًا على صورة التي شاركها للشخصية الخيالية وبطل سلسلة انشارتد ناثان دريك، التي ابتكرتها شركة نوتي دوغ ‏المطورة لألعاب الفيديو، وعلق الممثل على الصورة التي يظهر فيها وهو يقف داخل مبنى مدمر: "من الجيد أن التقي بك، أنا نيت #uncharted".

ارتدي هولاند قميص دريك المميز بأكمام طويلة مع طي الأكمام. ومن المقرر أن يصل الفيلم في دور العرض يوم 16 يوليو، 2021. وهو بطولة أنطونيو بانديراس ومارك والبيرغ، كما تدور أحداث العمل حول دريك وأصدقائه وهو يستكشف الأطلال المفقودة والآثار القديمة، على غرار إنديانا جونز.