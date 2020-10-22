ماثيو ماكونهي يفجر مفاجأة: "تعرضت للاعتداء الجنسي في سن 15"

رنا صلاح الدين - فجر النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي مفاجان بعد اعترافه الصادم وحديثه عن تجربته السابقة المؤلمة مع الاعتداء الجنسي وهو في سن 15.

الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مؤخرًا أصدر مذكراته المتفجرة، بعنوان Greenlights، والتي توضح بالتفصيل تلك الصدمة الماضية التي مر بها بعد تعرضه لاعتداء جنسي و"فقد وعيه".

كشف الممثل أنه تعرض "للابتزاز" من قبل مغتصبه وهو في سن 15، وكتب مشيرًا إلى حادثة اعتداء أخرى: "لقد تحرش بي رجل عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما أغمي عليّ في مؤخرة شاحنة".

وبحسب مقتطفات من مذكراته: "لم أشعر قط بأنني ضحية. لدي الكثير من الأدلة على أن العالم يتآمر ضد سعادتي".

في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الممثل علانية عن كونه ضحية للعنف الجنسي، فقد مثّلَ ماكونهي أحد الأصوات القوية باتجاه زيادة الوعي حول منع الاعتداء الجنسي خلال مسيرته المهنية.