فيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بـ"الشرع حلل أربعة"

الخليج 365الخميس 2020/10/22 11:35 م بتوقيت أبوظبي
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعدما نشر مقطعاً مصوراً عبر حسابه في "أنستقرام" يظهر فيه أثناء التحضير لأغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة".
وأثار اسم الأغنية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الأغنية تحرض على تعدد الزوجات، خصوصاً أن اسمها مستوحى من جملة يستخدمها مَن يبرر الزواج مرة أخرى.
وفيما استقبل عدد من المتابعين الأغنية بطرافة ظهرت في التعليقات، أعرب العديد من جمهور محمد رمضان عن رفضهم للأغنية.
وكان رمضان أعلن في لقاء تليفزيوني سابق رفضه فكرة الزواج بأخرى إلى جانب زوجته، وقال حينها: "أنا ضد فكرة الزواج الثاني، ولكن ضد مخالفة كلام ربنا، الله عز وجل سمح بتعدد الزوجات، وأنا شخصياً عمري ما أتجوز تاني على زوجتي، وفي نفس الوقت لا أحب أي قرار يمنع كلام ما أجازه الله تعالى".
محمد رمضان متزوج من زوجته نسرين منذ عام 2012، وأنجب منها 3 أبناء، هم حنين وعلي وكنز.
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