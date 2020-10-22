شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الأول لفرقة رضا يكشف بدايات الفرقة وأسباب نجاحها والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف دكتور محمد الجداوى، أثناء استضافته مع الأعضاء الجيل الأول لفرقة رضا ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC، عند إنشاء الفرقة كنا جميعًا طلبة جامعة ومن عائلات وهذا الأمر رفع من شأن الرقص الفلكلوري فى مصر بالإضافة لعبقرية محمود رضا فى تصميم الاستعراضات حيث قام بنقل الرقصات للمسرح دون أن تفقد شكلها.
وتابع دكتور الجداوى، الفلكلور فى العالم كله من الصعب أن تقوم بنقل الرقصات التى تقدم فى الشارع على المسرح وكان السبب من اسباب نجاح فرقة رضا أن محمود رضا كان لديه عبقرية النقل دون الاخلال بالرقصة بالاضافة إلى تقديم بعض الكاركترات التى حولها لرقصات مثل الملاية اللف وبائع العرقسوس.
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