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الجيل الأول لفرقة رضا يكشف بدايات الفرقة وأسباب نجاحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الجداوى أحد أعضاء فرقة رضا الأوائل: "أعرف محمود رضا قبل تأسيس فرقة رضا حيث كنا أعضاء بنادى القاهرة وكان النادى يقيم حفلات رقص كل أسبوع ولأنى أحب الرقص كنت أشارك فى تلك الحفلات فحينما شاهدنى محمود رضا عرض علىّ أن أعمل معه فى مدرسة الباليه ومن بعدها أنشأ فرقة رضا، وأضاف بالرغم من إنى خريج صيدلة وطب إلا أننى عشقت الرقص وكان فى زمننا والفن مهمين جدًا بالإضافة للدراسة. 

 

وأضاف دكتور محمد الجداوى، أثناء استضافته مع الأعضاء الجيل الأول لفرقة رضا ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC، عند إنشاء الفرقة كنا جميعًا طلبة جامعة ومن عائلات وهذا الأمر رفع من شأن الرقص الفلكلوري فى مصر بالإضافة لعبقرية محمود رضا فى تصميم الاستعراضات حيث قام بنقل الرقصات للمسرح دون أن تفقد شكلها. 

 

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وتابع دكتور الجداوى، الفلكلور فى العالم كله من الصعب أن تقوم بنقل الرقصات التى تقدم فى الشارع على المسرح وكان السبب من اسباب نجاح فرقة رضا أن محمود رضا كان لديه عبقرية النقل دون الاخلال بالرقصة بالاضافة إلى تقديم بعض الكاركترات التى حولها لرقصات مثل الملاية اللف وبائع العرقسوس. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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