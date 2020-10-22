شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف روجت إريانا جراند لأغنيتها الجديدة "Positions" قبل طرحها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق غدا الجمعة النجمة العالمية إريانا جراند أغنيتها السينجل الجديدة، والتي تحمل عنوان " Positions "، وهو الخبر الذى أسعد الكثير من عشاق ومحبي جراند حول العالم.



جراند

قررت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 27 عام ) أن تروج لأغنيتها الجديدة " Positions " فنشرت جراند علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة لجسدها و يظهر في أيسر الصورة بشكل طولي اسم الاغنية، و علق جراند علي الصورة أنه سيطلق مساء غد الجمعة 23 أكتوبر ، كما نشرت مقطع فيديو قصير يظهر فقط اسم اريانا جراند و اسم الاغنية .

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يذكر أن إريانا جراند البالغة من العمر 27 عاما كشفت مؤخرا فى تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" والتى تضم ملايين المتابعين أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد أنها ستطلق البومها الجديد، وهو الخبر الذى أسعد قطاع كبير من محبيها وعشاقها حول العالم، فكتبت جراند "لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومى الجديد خلال هذا الشهر".

من جهة أخرى هناك تكهنات انتشرت مؤخرا تشير لتعاون إريانا جراند مع النجمة العالمية ماريا كارى والنجمة الشهيرة جنيفر هيدسون وذلك بعمل غنائى خاص بالكريسماس، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول محبى وعشاق النجمات العالميات وزاد من الحماس لانتظار أغنيتهم.