شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تركب الأمواج خلال عطلتها وجمهورها يسألها عن ألبومها الجديد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا، صورًا جديدة عبر حسابها بموقع تويتر خلال ممارستها ركوب الأمواج بأحد الشواطئ الاصطناعية الشهيرة، وتعتبر من النجوم اللائي يعشقن تلك الرياضة ويواظبن على أدائها في مختلف الأيام، حيث إنها لم تكن المرة الأولى لها تكشف عن حبها تلك الرياضة، حيث علقت قائلة: "في الأسبوع الماضي، جرعة من الأوكسيتوسين النقي".





وانهال متابعو شاكيرا بالسؤال عن ألبومها الجديد، مشيرين أنها تمارس العديد من الرياضات أكثر من طرح أغانى جديدة، كما تساءل أخر، عما تقصده النجمة الكولومبية عن تعليقها "بالأوكسيتوسين"والمعروف باسم هرمون الحب والذى يلعب أدوارًا مهمة في الولادة والرضاعة الطبيعية والترابط الاجتماعي والعاطفى.

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يشار إلى أن الفنانة الكولومبية شاكيرا، عبرت عن سعادتها للانضمام لمجلس "جائزة فرصة الأرض"، بجانب الأمير وليام دوق كامبريدج، كأحد أعضاء المجلس، قائلة: "الجائزة البيئية الأكثر طموحًا فى التاريخ". والذى يضم عددا من المشاهير على رأسهم الأمير وليام دوق كامبريدج، والملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن.

وقالت شاكيرا فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "متحمسة لأخبركم عن جائزة فرصة الأرض، الجائزة البيئية الأكثر طموحًا في التاريخ، وفخورة بالانضمام إلى الأمير وليام كعضو مجلس الجائزة".