بعد حديث رانيا ياسين عن إصابة والدها بـ"الزهايمر".. أبرز تصريحات أسرتها بشأن مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا قبل أسبوع تقريبًا، ورغم ذلك مازال الحديث عن حقيقة وضعه الصحي قبل وفاته، مستمرا ولم يتوقف حتى الآن، وبين تأكيد البعض لإصابته بـ"الزهايمر" ونفي البعض الآخر، خرجت ابنته رانيا، لتحسم الأمر وتؤكد إصابته بالمرض، عبر تعليق كتبته على موقع "إنستجرام". وفي السطور التالية نستعرض كل ما قيل عن حالة النجم الراحل..

البداية كانت عند الفنانة شهيرة زوجة النجم الراحل، حينما خرجت في مداخلة ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي بتاريخ 4 أغسطس، وفجرت مفاجأة حول طبيعة مرضه مؤكدة أن ليس له علاج، وقالت: "الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفة هنعمل إيه، الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، الموضوع إنه مالوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه".

وأضافت: "حالته ساعات تبقى إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات أتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما إحنا عارفين تطورات الموضوع، عشان أنا ملازماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيرة بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية، يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا".

وأكملت شهيرة: "سألته مرة عن رجاء الجداوي لما ظهرت قدامنا في التليفزيون، قولتله مين دي؟ وقال رجاء الجداوي ففرحت جدًا، واتصلت بيها ومن فرحتها بكت".

على الرغم أن الفنانة شهيرة لم تذكر خلال حديثها أن زوجها مصاب بالزهايمر بشكل مباشر، إلا أن أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، خرجت للتعقيب على مداخلة شهيرة من خلال حساب والدتها الراحلة بموقع "إنستجرام"، بعد وفاة الفنان الراحل، وعلقت أنها في إحدى المرات دخلت عليها فوجدتها سعيدة للغاية وتبكي لأن محمود ياسين تذكرها وتحدث معها ودعت له بالشفاء من مرض الزهايمر.

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ومن جانبها، حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على توضيح حقيقة إصابة والدها بالزهايمر، ونفت الأمر جملة وتفصيلا، من خلال مداخلة لها ببرنامج "التاسعة"، أجرتها بعد وفاته، إذ قالت إن والدها لم يكن مصابا بالزهايمر كما يردد البعض، ويتذكر كافة أصدقائه ومحبيه وأفلامه التي لعب بطولتها حتى آخر أيامه.

وعن طبيعة مرضه قالت إنه كان لديه ضعف بسيط في الذاكرة نتيجة معاناته من تصلب الشرايين والجلطات، ولكنه لم يكن الزهايمر، وكان يدرك اسمه ويتذكر أصدقائه وأفلامه".

وشددت على أن والدها الراحل كان حريصا على ضبط اللغة العربية أثناء حديثه، وكان يغضب عندما يتحدث أحد أمامه بتشكيل لغوي خاطئ.

ومع نفي رانيا محمود ياسين إصابة والدها الفنان الكبير بالزهايمر، لكنها عقبت منذ قليل على تعليق أحد متابعيها على "إنستجرام"، لتؤكد إصابته، قائلة: "أبويا كان عنده الله يرحمه درجة خفيفة من درجات الزهايمر بمعنى أنه كان عنده ضعف في الذاكرة القريبة لأنه لأخر لحظة فاكرنا كلنا عارف هو مين بيعرب الكلمة لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها وعلشان كدة أميرة يا حبيبتي وطنط رجاء الله يرحمها فرحت وبكت لما لقيته عارفها".

وأضافت: "لأن الناس كانت فاهمة أن المرض تمكن منه وده مش عارف حد، مش حقيقي خالص والمرض عمره ما كان عيب ولا حرام الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وده للتوضيح فقط، ادعوله وادعولي يربط على قلبي وقلب أسرتي كلها".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.