إيرادات الأربعاء.. "Honest thief" الأول و"Mulan" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 21 أكتوبر، فيلم "Honest thief" محققًا 77 ألفًا و98 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 39 ألفًا و425372 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 23 ألفًا و845 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم " Antebellum" بطولة Janelle Monáe، محققًا 15 ألفًا و309 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 13 ألفًا و900 جنيه، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 12 ألفًا و405 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم " Break The Silence" بعد تحقيقه 10 آلاف و818 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "trolls world tour" وحقق 8 آلاف و615 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 6 آلاف و8 جنيها.