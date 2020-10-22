يحيى الفخراني يواصل تصوير "نجيب زاهي زركش" للحاق بالسباق الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأ الفنان يحيى الفخراني تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد "نجيب زاهي زركش"، منذ شهر تقريبًا.

المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد "دهشة" و"الخواجة عبدالقادر" و"ونوس"، و"شيخ العرب همام".

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته العمل أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبدالرحيم حسن وعصام توفيق.