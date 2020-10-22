محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بدأ الفنان يحيى الفخراني تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد "نجيب زاهي زركش"، منذ شهر تقريبًا.
المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد "دهشة" و"الخواجة عبدالقادر" و"ونوس"، و"شيخ العرب همام".
المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته العمل أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبدالرحيم حسن وعصام توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر يحيى الفخراني يواصل تصوير "نجيب زاهي زركش" للحاق بالسباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.