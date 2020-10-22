ظهور الحوت الأزرق.. هالة صدقي تستعرض مهاراتها في السباحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تستعرض مهاراتها في السباحة. وعلقت "هالة"، على الفيديو قائلة: "ظهور الحوت الأزرق بشواطئ مصرية، تحيا مصر". من ناحية أخرى، شاركت هالة صدقي مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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