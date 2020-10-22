رانيا محمود ياسين توضح: أبويا كان عنده زهايمر ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تعليق من إحدى متابعيها عبر "إنستجرام"، طالبتها فيه بتوضيح حقيقة خلافها مع أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي على خلفية ذكر الأخيرة إصابة الفنان محمود ياسين بالزهايمر.

وقالت "رانيا": "أبويا كان عنده الله يرحمه درجة خفيفة من درجات الزهايمر، بمعني أنه كان عنده ضعف في الذاكرة القريبة؛ لأنه لآخر لحظة فاكرنا كلنا عارف هو مين، بيعرب الكلمة لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها وعلشان كده أميرة يا حبيبتي وطنط رجاء الله يرحمها فرحت وبكت لما لقيته عارفها".

وأضافت: "لأن الناس كانت فاهمة أن المرض تمكن منه وده مش عارف حد، مش حقيقي خالص والمرض عمره ما كان عيب ولا حرام الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وده للتوضيح فقط، وادعوله وادعولي يربط على قلبي وقلب أسرتي كلها".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.