بعد طرح "فجاة افترقنا" لـ تامر حسني.. الجمهور: قنبلة ختام 2020

تصدر الفنان تامر حسني، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا".

وتعُد أغنية نجم الجيل الجديدة "فجأة افترقنا"، من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل كليب أغنية

"مبطلناش إحساس"، حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأغنية الجديدة بإشادة عالية بالموسيقي والكلمات وأداء النجم تامر حسني المميز في الأغنية.

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عن طرح أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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ونشر تامر، مقطع تشويقي للأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: " إن شاء الله إصدار أغنية جديدة بعنوان "فجأة افترقنا"، كلمات محمد عاطف.

وعلق أحد متابعي الفنان تامر حسني، على أغنية "فجأة افترقنا"، :" أنها قنبلة ختام عام 2020"، وذلك من جمال ألحانها وأداء نجم الجيل في أغنيته.