تامر حسني يطرح أحدث أغنياته فجأة افترقنا

طرح نجم الجيل الفنان تامر حسني أحدث أغنياته "فجأة افترقنا"، من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان تامر على، توزيع يحيي يوسف، من ألبوم "خليك فولاذى"، عبر قناته الرسمية من موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:.



"فجأه افترقنا وفراقنا

سرقنا من حضن بعض

بعد اتفاقنا و وفاقنا القرب اتغير لبعد

سافر نصيبي بحبيبي

وكأن مفيش بينا وعد

واللي انا رتبته وبنيته

ماتهنتش بيه

قلبي اتلخبط في حساباته

متحير مش لاقي حل

مرمي في سجون ذكرياته

والوحده احساس ممل

نفسي اقابله واشوفه تاني

لو دقيقه على الاقل

كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه

يا سنين واخداني وكمان واخداه

من بعده بعاني اكبر معاناه

حكاياته معايا انا مانستهاش

والشوق جوايا ناره مابتهداش ".

و كان قد طرح النجم تامر حسنى قبل أيام قليلة، أغنية "مبطلناش إحساس" من أحدث ألبوماته "خليك فولاذى" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.