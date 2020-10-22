نوال الزغبي تُعلّق على تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة

وسط حالة من الترقب داخل الشارع اللبناني، علقت الفنانة نوال الزغبي على قرار سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. اللبنانية الجديدة. وعبرت الفنانة نوال الزغبي عن عدم اكتراثها بشخصية رئيس الوزراء بقدر تخوفها من المستقبل ، وعلقت على تولي الحريري تشكيل الوزارة وغرد عبر Twitter قائلة: "مين إجا ومين راح مش مهم ... المهم الانقاذ". بقدر تخوفها من المستقبل ، وعلقت على تولي الحريري تشكيل الوزارة وغرد عبر Twitter قائلة: "مين إجا ومين راح مش مهم ... المهم الانقاذ". ال

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