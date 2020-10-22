ياسمين عبدالعزيز تشارك محبيها صورة برفقة زوجها العوضي

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومحبيها صورة جديدة عبر خاصية الأستوري، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "ياسمين" في صورة رومانسية برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي من إحدى المطاعم الشهير بالقاهرة، واكتفت "ياسمين" بوضع قلب أحمر على الصورة. من إحدى المطاعم الشهير بالقاهرة، واكتفت "ياسمين" بوضع قلب أحمر على الصورة.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل، "ونحب تاني ليه" بطولة الفنان شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى. من خلال مسلسل، "ونحب تاني ليه" بطولة الفنان شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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