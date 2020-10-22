راغب علامة : غير متفائل ولا تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وسط حالة من الترقب داخل الشارع اللبناني.

وعلق الفنان راغب علامة على تولي الحريري تشكيل الوزارة وغرد عبر Twitter قائلا: "أتمنى للرئيس سعد الحريري أن يوفّق بتشكيل

حكومة تخلّص اللبنانيين من الواقع الأليم الذي وصل بلدنا الغالي اليه ! أنا شخصياً غير متفائل في ظل هذا النظام المريض والمعقّد أن تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن ! المطلوب تغيير هذا النظام الذي لا رقيب فيه ولا حسيب".

يذكر أن منزل راغب علامة تعرض لتدمير شديد بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وقال علامة خلال تصريحات إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن مصر طوال عمرها هي الأم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".