تراند اليوم : مسلسل “ما وراء الطبيعة” مترجم لأكثر من 32 لغة.. والعرض 5 نوفمبر

أطلقت شبكة نتفليكس العالمية، الإعلان المنتظر لمسلسل “ما وراء الطبيعة”، والذي سيعرض حصريًا في الخامس من نوفمبر المقبل، وهو العمل المستوحى من سلسلة روايات “ما وراء الطبيعة” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

يقدم المسلسل رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”، ومن المقرر أن تكون كل حلقة بمثابة فيلماً مستقلاً بذاته ومع ذلك فإن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل “ما وراء الطبيعة” مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

الإعلان الرسمي للمسلسل

نبذة عن مسلسل ما وراء الطبيعة

يمر الدكتور رفعت إسماعيل ، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ “رحلة شك” حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة، تنطلق أحداث القصة في عام ١٩٦٩، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة، وخلال الموسم الأول، يدخل عالم “ما وراء الطبيعة” بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم، المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

Advertisements

شخصيات مسلسل “ما وراء الطبيعة”

الدكتور رفعت إسماعيل

رفعت إسماعيل هو بطل روايات ما وراء الطبيعة، هو طبيب أمراض دم أعزب ذو طباع حادة و ملامح جسدية مميزة، فهو فوضوي، وكئيب، وعدمي، و لديه حالة من اللامبالاة تجاه العالم، إضافة إلى عدم قدرته على التعبير عن مشاعره، فتجده قد أحب امرأة واحدة فقط في حياته، هي ماجي زميلته في الجامعة، ولكن حتى هذا الحب الوحيد لم يعترف به أبداً. وخلال المسلسل، يواجه مجموعة من الأحداث الخارقة للطبيعة، ويحاول أن يكشف غموضها كي يقنع نفسه، باعتباره رجل علم حتى النخاع، أن عالم (ما وراء الطبيعة) لا وجود له.

ماجى ماكيلوب

ماجى ماكيلوب هي حب الدكتور رفعت إسماعيل ، التي لم يصارحها أبدا بمشاعره نحوها، وهي عالمة فيزياء إسكتلندية قابلها الدكتور رفعت خلال تحضير رسالة الدكتوراه في جامعة داندي، ماجي شخصية شديدة الرقة، وترافق الدكتور رفعت خلال مغامراته في الموسم الأول من المسلسل، كما أنها تتحدث العربية بطلاقة نسبية.

هويدا عبد المنعم

هويدا عبدالمنعم هي خطيبة الدكتور رفعت إسماعيل ، وهي مدرسة موسيقى في إحدى المدارس المصرية وعلى علاقة قوية بالدكتور رفعت منذ الصغر حيث تربطها علاقة وثيقة مع أخته رئيفة، هويدا لها مكانة خاصة عند الدكتور رفعت ولكنها تعاني من عدم قدرتها على سد الفراغ الذي تركه حبه الأول. تلعب هويدا دوراً محورياً في الأحداث التي يمر بها رفعت في الموسم الأول.

المسلسل يلعب بطولته الفنان أحمد أمين ، رزان جمّال و آية سماحة وسماء إبراهيم، ورؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة، إخراج: عمرو سلامة وماجد الأنصاري، المنتج التنفيذي: عمرو سلامة و محمد حفظي، منتج منفذ مشارك: هند رضوان و أميرة شريف، وكتابة: الكاتب الرئيسي: عمرو سلامة – فريق الكتابة: محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.

مدير التصوير: أحمد بشاري، مصمم الإنتاج: علي حسام علي، مصممة الملابس: دينا نديم، مصمم المعارك ومنسق دوبليرات: آندرو ماكنزي، مكياج ومؤثرات خاصة: دنيا صدقي و إسلام اليكس، ومونتاج: أحمد حافظ وأحمد يسري، إشراف عام علي الجرافيكس: تامر مرتضى، أعمال الجرافيكس والمونتاج والتلوين: شركة AROMA، وموسيقي: خالد الكمار.