تراند اليوم : بالصور .. شيري عادل لبست الأسود علي معز مسعود – الله يرحمك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير للفنانة شيري عادل، أثارت بها الجدل خاصة أنها ظهرت بوجه حزين مرتدية العباءة السوداء.

وجاءت هذه الجلسة بعد أن شاركت في مسلسل “إلا أنا”، من خلال حكاية تحت عنوان “أمر شخصي”، جسدت فيها دور فتاة تعاني من العنوسة وترتدي الحجاب.

وتسآل الجمهور عن سبب نظراتها الحزينة التي بدت على ملامحها في الفوتوسيشن.

حكاية “أمر شخصي” بطولة الفنانة شيري عادل، وإيهاب فهمي وميدو عادل ونهال عنبر وجمال عبد الناصر، وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.

وشاركت شيري عادل في مسلسل “السهام المارقة”، الذي عرض عام 2018، وشارك فيه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم الفنان شريف سلامة، هاني عادل، عائشة بن أحمد، وليد فواز، وغيرهم من النجوم.

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يذكر أن شيري عادل والداعية معز مسعود إنفصلوا منذ مدة ومازال السبب مجهول .