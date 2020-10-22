تراند اليوم : بالصور – مني ذكي هتوريك الي عمرك ماشوفتو .. فينك ياحلمي

خضعت الممثلة منى زكي لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Grail.

ظهرت منى زكي بالعديد من الإطلالات الأنيقة، واختارت منسقة الأزياء ندى خضر ملابس من أكبر دور العرض.

الصور التقطتها أمينة زاهر، أما المكياج فكان لديانا حربي والشعر لوسام عيد، والمجوهرات من Etoile Bijouterie أما الحذاء فمن Aquazzura.

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض أحدث أفلامها “الصندوق الأسود” في 28 أكتوبر الجاري، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.

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