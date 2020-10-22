الوسيم عمران عباس ونجم "أرطغرل" جيم أوكان في مباراة بلياردو.. صور

رنا صلاح الدين - يبدو أن الممثل الباكستاني عمران عباس ونجم ارتوغرول جيم أوكان، الذي يتمتع بشعبية كبيرة لتجسيده شخصية اليار بي في المسلسل الدرامي التاريخي "قيامة ارطغرل"، قد تنافسا معًا مباراة ساخنة في البلياردوا في إسطنبول.

بدأت صور لقاء الثنائي في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما شارك أوكان بحسابه على موقع انستجرام، وهو يشكر عباس على تشريفه بحضوره، وقال "شكرا لزيارتكم أخي".

وسرعان ما شارك عمران صورًا أيضًا لهما وهما في محادثة، كما روى تجربته معًا خلال تلك الأوقات الجميلة التي يقضيهما معًا. وكان عدنان صديقي قد زار في السابق ضريح أرطغرل، واستمتع بالغداء وتبادل الهدايا مع من قال إنه أحد منتجي المسلي الشهير.