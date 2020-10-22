إسراء بيلجيك تتألق في برومو جديد لفيلمها الرومانسي المثير "رامو".. شاهد

رنا صلاح الدين - نجمة "قيامة ارطغرل" إسراء بلجيك التي عرفها العالم بعد تجسيدها شخصية السلطانة حليمة في المسلسل التاريخي، والتي اعتادت على خطف قلوب متابعيها بإطلالات مذهلة، قد شاركت مقطع دعائي جديد لفيلمها الرومانسي المثير "Ramo".

وذكرت تقارير متداولة أن الأداء الرائع للنجمة التركية في المسلسل الذي حاز شهرة واسعة، متوقع أن يزيد من شعبيتها، حيث شوهدت تلعب مجددً شخصية فتاة صغيرة في الموسم الجديد من الدراما التركية المعروفة.

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شاركت إسراء مقطعًا دعائيًا آخر قبل حلقة يوم الخميس، مما جذب عددا كبيرا من الأشخاص الذين يريدون رؤية الممثلة المفضلة لديهم في كل دور. وحمّلت الفنانة إعلان الحلقة التالية على حسابها على إنستجرام وكتبت عليها رمز تعبيري على شكل قلب: "آخر يوم للحلقة الجديدة".

في السابق، شاركت بيلجيك "سكرين شوت" لمشهد رومانسي من الدراما الناجحة "Ramo"، حيث بدت رائعة الى جوار زميلها مراد يلدريم.