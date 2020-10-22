بريانكا شوبرا تطلق مذكراتها الشخصية

رنا صلاح الدين - في كتاب جديد يتناول مسيرتها المهنية في كل من بوليوود وهوليوود، أنهت النجمة الهندية بريانكا شوبرا جوناس للتو كتابة مذكراتها.

يأتي الكتاب بعنوان Unfinished أو "غير مكتمل"، وهو يعد نظرة ثاقبة لنضالات الممثلة على مر السنين، و"المقابلات الفاصلة بين" حياتها، والنسخة العامة مقابل قصتها الخاصة.

Advertisements

تقول شوبرا بحسب تقارير: "لطالما كنت شخصية خاصة بشأن معاناتي التي سأناقشها في الكتاب"، موضحة أنه من المفارقات أن المذكرات قد سميت قبل سنوات من أن تبدأ بالفعل في كتابتها.

وأضافت، وهي تتحدث عن محتوى الموقع: "بما أنني أصبحت شخصًا عامًا الآن على مدار 20 عامًا، مع قائمة طويلة من الأشياء الشخصية والمهنية، فأنا غير مكتملة للغاية، كما أن الشيء المضحك في كتابة المذكرات هو أنها تجبرك على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف، والتوفيق بين العديد من الأشياء التي كنت فقدت الأمل في التوفيق بينها".